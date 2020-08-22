رئيس الوطنية للانتخابات يشارك في مقابلات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

شارك المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، في مقابلات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والمقرر لها أن تستمر لمدة ٥ أيام حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.





وقد صرح المستشار لاشين إبراهيم من جانبه بأن "المقابلات اتسمت بالموضوعية ودارت معظم الأسئلة حول تقييم شخصية المتقدمين الذين تمتعوا بقدرٍ عالٍ من العلم والمعرفة".





كما أكد المستشار لاشين إبراهيم على أهمية حرص الشباب على الاجتهاد والمثابرة من أجل الوصول للمناصب القيادية مع البحث دائمًا عن المعرفة مضيفًا أن الوصول لتلك المناصب ليس بالأمر السهل.

البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة. وقد شهدت الدفعة الأولي من البرنامج تخرج ١٩٠ متدرب في يناير ٢٠١٨، وتضم حاليًا الدفعة الثانية من البرنامج ٧٩ متدرب.





الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.