مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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ارتبط اسم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، بالانتقال للأهلى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم محمد ابراهيم

ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع الفريق الكروي الأول مصر المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه للنادي الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويجد الأهلى منافسة حاليا من بيراميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب الأخير فى الظفر بخدمات إبراهيم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد، لاسيما بعد تألق الاعب مع الفريق الفيومي.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم انضم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري، قادما من الزمالك.

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محمد إبراهيم المقاصة الزمالك الأهلي

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