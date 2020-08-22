مواطن يتصالح على مخالفات بناء بـ 33 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ يكشف التفاصيل (فيديو)

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علق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تصالح مواطن على مخالفات بـ 33 مليون جنيه، قائلًا: "المواطنين شعروا بان الدولة جادة في التصالح، خاصة بعد قيام المحافظة بخفض قيم التصالح بنسب تتراوح ما بين 25 لـ 40%".



وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المواطنين لديهم اقبال كبير على التصالح لذلك تم مد فترة التصالح لمنتصف شهر سبتمبر، وفتح باب التصالح في أيام الإجازات حتى الساعة السادسة مساءً، متمنيًا أن يقوم الجميع بالتصالح على المخالفات، خاصة أن قيمة التصالح ستنفق على رفع الخدمات.



ولفت إلى ان المواطن الذي دفع 33 مليون جنيه للتصالح على المخالفات يرجع إلى أن لديه 9 مباني مخالفة مجاورة، معقبًا: "دفع قيم المخالفات دفعة واحدة"



قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إن جميع المحافظات تشهد اقبالا كبير من المخالفين في البناء لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لا فتا أن طلبات التصالح لا تقل عن 3500 طلب يوميا، مما يدل على جدية الدولة مع المواطنين.



ولفت إلى الوزارة وقعت 3 بروتوكولات لخدمات المحليات الإلكترونية، مشيرا أن بوابة الخدمات المحليات تتيح 48 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لتسهيل على المواطنين.





وأضاف، تم اطلاق هذه الخدمات في مخافظة القاهرة والمنيا وسوهاج وقنا والقليوبية، لافتا أن الخدمات التي تقدم للمواطنين من التراخيص في فترة تجربية خلال شهر يوليو وأغسطس.



وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.



وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.



وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".



وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.





