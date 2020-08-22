هكذا يشوق أحمد مجدي متابعيه للحلقة الجديدة من هزر فزر

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:52 م
هزر فزر
هزر فزر
شيماء يونس
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شارك الفنان أحمد مجدي متابعيه، بصورة من حلقة برنامج هزر فزر حيث حل ضيفًا على البرنامج مع عدد من نجوم مسلسل "حكايات بنات"، حيث تقوم بتقديم البرنامج الفنانة هنا الزاهد.

وعلق "مجدي" على الصورة قائلا:" استنوا برنامج هزر فزر، الساعة ١٠ مساء على Cbc"، وضمت الصورة عدد من نجوم الفن منهم تامر هشام، أسماء جلال، هدى المفتي، عمرو السعيد و ميرنا نور الدين، الأمر الذي حاز على إعجاب المتابعين، مشتاقين لانتظار الحلقة.


ويشار إلى أن أحمد مجدي شارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، وعدد من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى.


والجدير بالذكر أن أحمد مجدي يشارك في الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، حيث يُستكمل التصوير في الفترة الحالية ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر نوفمبر المقبل، ويتحدث الجزء الأول عن فتاة تدعى فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء.

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