المنيا تعلن تعافي 11 مصابا من فيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مصادر طبية في المنيا عن تعافي 11 مصابا من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابيه للسلبيه، فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بني مزار ومطاي والعدوه.

قال مسؤول بالصحه، إن حالات الوفاه بالفيروس تتراجع بشكل تدريجي، وأن هناك بعض المستشفيات المخصصه للاشتباه لم تستقبل حالات إصابه علي مدار يومين متتاليين، منوها أن الفيروس أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ، مقارنة بالأشهر الماضيه، متوقعا الوصول إلي صفر إصابات والثبات عليه في شهر سبتمبر المقبل.

وواصلت المصالح الحكومية والخدمية في محافظة المنيا إتخاذ الإجراءات الإحترازيه والوقائية منعا لانتشار العدوي خاصه بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيره من المواطنين ومنها المراكز التكنولوجيه التي تشهد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أي مواطن لايرتدي الكمامات الطبية.

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