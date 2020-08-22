لافتة رائعة من ساسي ومعلول قبل مباراة القة

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الثنائي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي لاعبا الأهلي والزمالك على تعزية الكرة التونسية في وفاة حمادة العقربي الذي توفي في الساعات القليلة الماضية.

وقام الثنائي بارتداء قميص مدون عليه صورة العقربي وكتب عليها "وداعا حمدي العقربي".

ويلتقي الزمالك بغريمه الأهلي حاليا على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة اليوم وهو في المركز الأول برصيد 56 نقطة جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما يخوض الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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