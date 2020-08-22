أسطورة تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لبرشلونة بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

وجه أسطورة الكرة الإنجليزية ونجم تشيلسي السابق، توني كاسبارينو، صدمة قوية لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.





وقال الأسطورة الإيرلندية خلال تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي تلغراف " حان الوقت لجلب لاوتارو مارتينيز إلى مانشستر سيتي لخلافة أغويرو.





وأضاف :"أنه مهاجم مفترس مثل اغويرو ، أري أنه أفضل من جابريال خيسوس في الوقت الحالي".





وأكمل :" يقوم غابرييل جيسوس بعمل قوي للغاية ولديه معدل عمل رائع، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف، لكنني لا أعتقد أن أرقامه جيدة بما يكفي لمان سيتي’’.





وتابع :" لاوتارو الخليفة الشرعي لاغويرو ، لا اري افضل منه في الوقت الحالي، سيكون جيد لمانشستر سيتي إذا تعاقد معه " .



