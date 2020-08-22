أسطورة تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لبرشلونة بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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وجه أسطورة الكرة الإنجليزية ونجم تشيلسي السابق، توني كاسبارينو، صدمة قوية لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقال الأسطورة الإيرلندية خلال تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي تلغراف " حان الوقت لجلب لاوتارو مارتينيز إلى مانشستر سيتي لخلافة أغويرو.

وأضاف :"أنه مهاجم مفترس مثل اغويرو ، أري أنه أفضل من جابريال خيسوس في الوقت الحالي".

وأكمل :" يقوم غابرييل جيسوس بعمل قوي للغاية ولديه معدل عمل رائع، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف، لكنني لا أعتقد أن أرقامه جيدة بما يكفي لمان سيتي’’.

وتابع :" لاوتارو الخليفة الشرعي لاغويرو ، لا اري افضل منه في الوقت الحالي، سيكون جيد لمانشستر سيتي إذا تعاقد معه " .

يذكر أن لاوتارو مارتينيز يرتبط بشرط جزائي مع نادي إنتر ميلان الإيطالي يقدر بـ 111 مليون يورو ، وسط صراع كبير من أندية برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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