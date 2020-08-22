أكرم حسني يهنئ بيومي فؤاد بافتتاح مطعمه

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:16 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
مي مرسي
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هنأ الفنان أكرم حسن يالفنان بيومي فؤاد، بافتتاح مطعمه الجديد وذلك عبر حسابهاعلى موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أكرم حسني في الصورة مع بيومي فؤاد وعدد من الفنانين وكتب تعليقا على الصورة قائلا: " أكرم حسني يهنئ بيومي فؤاد بافتتاح مطعمه الجديد: "بيومي بعد ما زاحم زمايله في مجال السينما والتلفزيون والمسرح والإعلانات وحتى التعليق على المباريات، بيزاحم رجال الأعمال وافتتح مطعم.. ربنا يجعله باب رزق وفتحة خير عليك يا حبيب الكل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" بجانب أحمد فهمي وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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