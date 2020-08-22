الديفا سميرة سعيد تشعل "إنستجرام" بإطلالة شبابية

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شاركت الفنانة سميرة سعيد، صور من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "سعيد" بنظارة شمس، وشعر قصير وفستان أسود وكتبت تعليقا على الصور قائله: " أتطلع دائمًا معكم لغد أفضل.. وأهدأ..في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلام".



يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، غنائها تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، ومحمود حميدة وخالد النبوي وحقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي.