الزمالك يُحصن «ثلاثي الأبيض» من اغراءات بيراميدز

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


كشفت تقارير صحفية، عن قرار مسؤولي نادي الزمالك، بشأن ثلاثي الفريق الكروي الأول يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي.

الزمالك يؤمن ثلاثي الفريق 

وكشفت مصدر مسؤول دالخ القلعة البيضاء بأن مسؤولي الزمالك قرروا رفع العروض المالية المقدمة لثلاثي الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن قرار مسؤولي الزمالك يأتي في ظل خوف الإدارة من انتقال الثلاثي يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي،  إلي نادي بيراميدز، في ظل الإغراءات المالية التي يتعرض لها ثلاثي الفريق للانتقال للفريق السماوي عقب انتهاء عقودهم مع الأبيض.

وأشار المصدر أن الثلاثي يعد من العناصر الأساسية للزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيلهم سيؤثر بلا شك علي الاداء الفني للزمالك.

أخبار تهمك

رد مفاجئ من مدرب أياكس على رغبة النادي في ضم نجم برشلونة

منذ 17 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ ساعة الا ربع

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 10 ساعة

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

منذ نصف ساعة

طبيب مريض السمنة الذي وجه السيسي بعلاجه يكشف وضعه الصحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

08:17 م

فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك

08:21 م

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

07:14 م

الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية