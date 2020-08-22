فيلم "ستاشر" يمثل مصر في سان سيباستيان

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أختير الفيلم المصري  " ستاشر 
I am afraid to forget your face  "
للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة Zabaltegi - Tabakalera في الدورة ٦٨ من المهرجان الدولي سان سباستيان الدولي بأسبانيا.

الفيلم من انتاج فيج ليف ستوديوز .

و قام بانتاجه محمد تيمور بالتعاون مع  المنتج مارك لطفي و شارك في الانتاج كل من احمد زيان و مهاب شهاب.
بالاضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.

 و قد قام بتطوير السيناريو محمد فوزي .

وعن هذا الاختيار يقول مخرج الفيلم  سامح علاء انه سعيد جدا باختيار الفيلم لمهرجان سان سيبساتيان ليس فقط لخصوصية  المهرجان وعراقته و لكن لأن الفيلم ينافس مع افلام روائية طويلة لافلام مخرجين عالميين يحب أعمالهم جدا بشكل شخصي و هما المخضرمين الكوري هانج سانح -سوو و التايواني تساي مينج- ليانج .

و الجدير ان سان سيباستيان هو ثاني اختيار عالمي لفيلم ستاشر بعد اختيار لمسابقة الافلام القصيرة و منافسته علي السعفة الذهبية في مهرجان كان.

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