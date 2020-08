فيلم "ستاشر" يمثل مصر في سان سيباستيان

أختير الفيلم المصري " ستاشر

I am afraid to forget your face "

للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة Zabaltegi - Tabakalera في الدورة ٦٨ من المهرجان الدولي سان سباستيان الدولي بأسبانيا.





الفيلم من انتاج فيج ليف ستوديوز .





و قام بانتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي و شارك في الانتاج كل من احمد زيان و مهاب شهاب.

بالاضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.





و قد قام بتطوير السيناريو محمد فوزي .





وعن هذا الاختيار يقول مخرج الفيلم سامح علاء انه سعيد جدا باختيار الفيلم لمهرجان سان سيبساتيان ليس فقط لخصوصية المهرجان وعراقته و لكن لأن الفيلم ينافس مع افلام روائية طويلة لافلام مخرجين عالميين يحب أعمالهم جدا بشكل شخصي و هما المخضرمين الكوري هانج سانح -سوو و التايواني تساي مينج- ليانج .