فيلم "ستاشر" يمثل مصر في سان سيباستيان
السبت 22/أغسطس/2020 - 08:25 م
الفجر الفني
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أختير الفيلم المصري " ستاشر
I am afraid to forget your face "
للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة Zabaltegi - Tabakalera في الدورة ٦٨ من المهرجان الدولي سان سباستيان الدولي بأسبانيا.
الفيلم من انتاج فيج ليف ستوديوز .
و قام بانتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي و شارك في الانتاج كل من احمد زيان و مهاب شهاب.
بالاضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.
و قد قام بتطوير السيناريو محمد فوزي .
وعن هذا الاختيار يقول مخرج الفيلم سامح علاء انه سعيد جدا باختيار الفيلم لمهرجان سان سيبساتيان ليس فقط لخصوصية المهرجان وعراقته و لكن لأن الفيلم ينافس مع افلام روائية طويلة لافلام مخرجين عالميين يحب أعمالهم جدا بشكل شخصي و هما المخضرمين الكوري هانج سانح -سوو و التايواني تساي مينج- ليانج .
و الجدير ان سان سيباستيان هو ثاني اختيار عالمي لفيلم ستاشر بعد اختيار لمسابقة الافلام القصيرة و منافسته علي السعفة الذهبية في مهرجان كان.