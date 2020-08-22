رد مفاجئ من مدرب أياكس على رغبة النادي في ضم نجم برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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رد إريك تين هاج مدرب نادي أياكس أمستردام الهولندي على حقيقة رغبة النادي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة نادي أياكس في التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في الصيف.

 

وقال تين هاج في تصريحات صحفية: "سواريز؟ نحن نبحث دائمًا عن طرق لتقوية الفريق. بالطبع لقد تحدثت عن ذلك مع مارك أوفرمارس، لكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء".

 

وتابع: " في الفريق لديك لاعبون تحصل عليهم كبدلاء ولديك لاعبون يقدمون دفعة قوية للفريق. لويس سواريز من هذه الفئة".

 

يذكر أن التقارير الصحفية قد أكدت أن سواريز قريب جدا من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الصيف الحالي ولكنه لم يحسم وجهته النهائية حتى الآن.

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