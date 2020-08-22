لأول مرة.. كنزي دياب بصورة تجمعها مع والدتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:09 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
مي مرسي
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شاركت كنزي دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير لها جمعتها بوالدتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" في الصورة في أحد الشوارع بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "زينة قمر"،"جميلة جدا".

يذكر أن كنزي دياب، تثير الجدل بين الحين والآخر من خلال إطلالتها الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لأول مرة.. كنزي دياب بصورة تجمعها مع والدتها
لأول مرة.. كنزي دياب بصورة تجمعها مع والدتها

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