وزير التعليم العالي لطلاب الثانوية: "ما تستخسرش مجموعك وفكر"

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأمور منتظمة في تنسيق القبول بالجامعات، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وهناك الآلاف قاموا بتقديم أوراقهم كما هو معتاد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن المجاميع مرتفعة في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، مردفًا أن هذا يسأل عنه وزير والتربية والتعليم، وإن كان الطلاب لم يمتحنوا في المنهج كاملًا لأن الدراسة توقفت منذ مارس الماضي.





وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تلقى إشادات واسعة بنظام التعليم في مصر وتوقيت الامتحانات وإنجازها رغم الظروف التي يعيشها العالم.





ولفت إلى أن المجموع ليس الأساس في رغبات الالتحاق بالكليات، والأفضل أن يختار الطالب وجهته في مرحلة الدراسة الجامعية وفقا لمهارته التي يتميز بها.





وناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة قائلا: "متستخسرش المجموع وفكر وخد وقتك في اختيار الكلية اللي تناسبك وتتماشى مع مهاراتك".





وأشار إلى أن هناك من 20 -25 % من الطلاب يرسبون في أول عام لهم بكليات بالقمة لأنهم دخلوها على أساس المجموع فقط.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الالكتروني من هنا .





ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب في كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.





ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.





وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.





ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول، اعتبارا من السبت 5 سبتمبر وفق الجدول الزمني المعلن على الموقع ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، على أن يكون الكشف الطبي ابتداء من يوم الخميس 17 سبتمبر.





جدير بالذكر، أن الجامعات الأهلية الجديدة والتي يبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الحالى 20202021 تقدم برامج دراسية فى المجالات الآتية:





أولا: جامعة الجلالة وتبدأ الدراسة بها في مجالات "العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإنتاج الإعلامي، الفنون، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم الأساسية، الغذاء والصناعات الغذائية، الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، العلاج الطبيعي، علوم التمريض).





ثانيا: جامعة العلمين الدولية وتبدأ الدراسة بها في مجالات (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية، الفنون والتصميم، العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات.



