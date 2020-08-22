وزير الشباب: مصر لديها خبرة لتصدير صناعة المنشآت الرياضية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مجمع حمامات السباحة الجديد بنادى الشمس الرياضي، والتي بدأها بتفقد أعمال التطوير بمنطقة ألعاب الأطفال والمبنى الاجتماعي وغرفة تغيير ملابس رجال وسيدات وقاعة المؤتمرات وممشي الأعضاء، بالاضافة إلى أعمال التطوير التي تمت بمجمع حمامات السباحة والمنطقة المحيطة به.





حضر حفل الافتتاح، الدكتور أسامة أبوزيد رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور ياسر ادريس رئيس إتحاد السباحة واللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة واللواء ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب ولفيف من أعضاء مجلس النواب بمصر الجديدة والنزهة وعين شمس ووالقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة ورجال الصحافة وشركة مصر للطيران ونجوم الرياضة، وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة.





واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى شرح كامل لما تم إنجازه من أعمال التطوير بمجمع حمامات السباحة، مشيدًا بالجهد المبذول والمثابرة والإصرار من مجلس إدارة نادي الشمس لتحقيق حلم أعضاء النادي بإنشاء مجمع حمامات سباحة وإنهاء الأعمال كافة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مشددًا علي ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للمجمع والتي تسهم في استدامة المنشآت والأنشطة.









وقدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة نادي الشمس، مؤكدًا أن مجمع حمامات السباحة سيكون بمثابة صرح جديد يضاف للنادي والرياضة المصرية في ألعاب الماء والسباحة، بالإضافة إلي الجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدور المجتمعي الذي يقوم به.





وقال صبحي: "القيادة السياسية حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال مراكز الشباب والأندية وتذليل العقبات من أجل تطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى المشروعات التي تتم بالتوازي في الجوانب الأخري بفضل القيادة السياسية ودورها الرائد والمتميز في شتي المناحي".





وتابع وزير الشباب والرياضة: "يوم آخر يضاف لأيام السعادة بفضل توجيهات القيادة السياسية، بافتتاح مجمع حمامات سباحة الجديد لنادي الشمس الذي يعد أحد المصانع الرياضية الكبري ومنتج جيد للرياضة المصرية، ومصر الآن تصبح لديها خبرة كبيرة في صناعة المنشآت الرياضية وتصديرها للخارج".





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الخريطة الترفيهية لمصر تتغير بشكل جيد، وفلسفة الأندية أصبحت بشكل أكبر اجتماعية وثقافية وترفيهية وليست رياضية فقط بالإضافة إلي الدور المجتمعي الذي تقوم به.





وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الدكتور أسامة أبوزيد إلي أن التعاون المثمر بين وزارة الرياضة ومجلس إدارة النادي والهيئة القومية للإنتاج الحربي الذي نفذت انشاء المشروع كان سببًا واضحًا في تحقيق الحلم الذي راود أعضاء النادي بعد أن كان المشروع فاقدًا للحياة تمامًا على مدار 10سنوات مضت، مقدمًا الشكر للدولة والحكومة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قدم كل الدعم والجهد لدخول منشأة جديدة للرياضة والسباحة المصرية وألعاب الماء.



