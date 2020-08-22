فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة اليوم وهو في المركز الأول برصيد 56 نقطة جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين.

ويسعى رجال المدرب السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب البطولة للموسم الحالي.

تشكيل الأهلي ضم كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي

خط الهجوم : أليو بادجي.

دكة بدلاء الأهلي ضمت كلا من :-

علي لطفي - مصطفى شوبير - أحمد فتحي - مروان محسن - جيرالدو دا كوستا - عربي بدر - محمود وحيد - رامي ربيعة - وليد سليمان.