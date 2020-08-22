مطار مرسى علم الدولي يستقبل 375 سائحاً على متن طائرتين من بولندا (صور)

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أستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، أول رحلتين طيران قادمين من بولندا وعلى متنهما 375 من السائحين البولنديين، بعد إعادة فتح حركة الطيران بعد غياب دام لأكثر من 5 أشهر وقبل جائحة فيروس كورونا الذى يشهدها العالم.



وتم استقبال أولى الرحلات القادمة من بولندا، بالورود طبقًا للبرتوكولات الدولية، من فريق العلاقات العامة، وأكدت إدارة الفنادق عن استعدادها لإستقبال السياح طبقًا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا طبقًا لتعليمات وزارتى الصحة والسياحة والآثار.





جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي استقبل العديد من الرحلات الدولية منذ فتح المطارات بالمدن السياحية منذ ظهور جائحة كورونا المستجد، من عدد من الدول الأوربية المختلفة لتعود الحياه مره اخرى للقطاع السياحى منذ ظهور جائحة كورونا المستجد.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة.







وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

