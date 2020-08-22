تعرف على فائدة شهادات الاستثمارات في جميع البنوك المصرية

غير عدد من البنوك سعر العائد على شهادات الاستثمارات التى تطرحها، مع قيامم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة منذ مارس الماضي بعد خفضها نحو 3% مرة واحدة.

ويستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي اسعار الفائدة في معظم البنوك المصرية والتى جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، وهي الأعلى في مصر، ويصرف العائد شهريا، وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.

بنك مصر:

شهادة ابن مصر ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك الاستثمار القومي:

شهادة استثمار "ب" ذات آجال عامين: نسبة الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال عام: نسبة الفائدة 13% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

ويقوم بنك الاستثمار بطرح جميع شهادات الاستثمار التى يقدمها عبر فروع البنك الأهلي المصري، لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له.

البنك التجاري الدولي:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% للعائد الشهري، و11.25% العائد الربع سنوي، و11.5% سنويا للعائد نصف سنوي، و12% للعائد ربع السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك القاهرة:

شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهريا، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع السنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع السنوي، و12.375% سنويا للعائد سنويا للعائد نصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك HSBC):

شهادة ادخار 3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير 3 سنوات: نسبة الفائدة تبلغ 11.25% سنويا يصرف العائد شهري، و11.5% سنويا يصرف كل ربع سنة، و12% سنويا ويصرف العائد كل نصف سنة شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

البنك الزراعي:

شهادة الحصاد ذات آجال 3 سنوات: تسجل الفائدة 12% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك بلوم:

تتراوح الفائدة بين 11.5% للعائد الشهري، و11.75% للعائد نصف السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

يذكر أن البنك الأهلى وبنك مصر يطرحان شهادات استثمارات استثنائية بأعلى عائد على الاطلاق في القطاع المصرفي يبلغ 15% سنويا، ويمكن شراء الشهادات عبر فروع بنك مصر والأهلى بداية من الف جنيه ومضاعفتها.