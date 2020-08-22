عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت
السبت 22/أغسطس/2020 - 08:17 م
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر اقامتها اليوم في تمام الساعه التاسعه مساء،على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي : محمد أبوجبل
خط الدفاع : حازم امام و محمود علاء ومحمود حمدي الونش و محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.
الهجوم : مصطفي محمد
فيما يجلس على دكة البدلاء: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمي و محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد واسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد اوناجم وعمر السعيد وكاسونجو.
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