الغباري: العالم كله اتفق على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصر كانت متمسكة بتطبيق الحل السلمي في ليبيا مع دعم الجيش الوطني الليبي، وذلك حقنا لدماء الليبيين.





وأشار "الغباري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مصر تريد أن يجلس الليبيين معا لحل الأزمة الليبية، منوها بأن الخطوات التصعيدية التي اتخذتها مصر تجاه تواجد المرتزقة في ليبيا كانت حاسمة، وساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.





وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، "العالم كله اتفق على أهمية إعلان القاهرة.. وأنه سبيل لحل الأزمة الليبية".





كان قد نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.





وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".





ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.





وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".





وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".





وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".



