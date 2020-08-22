الفجر الفني ماسبيرو وفضائيات الفجر الفني مصطفى شعبان يغرق في أزمات بناته "يومياً" في مسلسل "أبو البنات" على "MBC مصر2" السبت 22/أغسطس/2020 - 08:09 م الفجر الفني Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت منذ نصف ساعة مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة منذ ساعة و نصف خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري منذ أقل من ساعة نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي منذ حوالي 4 ساعات رد مفاجئ من مدرب أياكس على رغبة النادي في ضم نجم برشلونة منذ 19 دقيقة رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك منذ حوالي 23 ساعة فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك منذ أقل من نصف ساعة آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز منذ حوالي 3 ساعات زيدان يصدم جماهير ريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي منذ ساعة و 18 دقيقة بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان منذ ساعتين و 54 دقيقة بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو منذ حوالي 10 ساعة بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة منذ ساعتين و 19 دقيقة عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية منذ حوالي 20 ساعة مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة منذ أقل من ساعتين