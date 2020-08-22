رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة الجديد إن ٩٠% من المشكلات التى يوجهها حى غرب متعلقة بمنظومة النظافة وعدم القدرة على التخطيط الصحيح. 

جاء ذلك خلال اجتماع، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم السبت بمديرى أدارات النظافة، والحدائق، والحملة الميكانيكية، والورشة الصناعية، والشئون الادارية، والشئون المالية، بحضور محمد الدسوقى سكرتير حى غرب المنصورة، ونواب رئيس حى غرب كريمة صديق عبد الغفار، ومحمد حسن السعيد أسماعيل، وعمرو عرفة حسن الدسوقى، للوقوف على طبيعة سير العمل بالحى، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، ومدى التفاعل مع الشكاوى.

فيما أكد رئيس حى غرب خلال الاجتماع بأن المنصورة كانت تسمى عروس الدلتا وحى غرب المنصورة هو المنطقة المركزية وعنوان لمحافظة الدقهلية ولكن ماآلت الية الاوضاع بالحى بالاونة الاخيرة أفقدت الحى والمحافظة الكثير من مكانتهم الطبيعية. 

معربا" عن استيائة الشديد بأن يكون بنطاق حى غرب المنصورة مركز طبى متكامل، ويكون مستوى النظافة بمحيطة بهذا الشكل.

فيما أكد رئيس حى غرب بأن شرف لاى شخص العمل بكيان كحى غرب المنصورة ولبد ان يتم التغيير وبأسرع وقت، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول للنتائج المرجوة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض قوام الحملة الميكانيكية من عمال ومعدات، ومناقشة آليات عمل منظومة النظافة خلال ورديات العمل الثلاثة بكافة القطاعات.

كما قرر رئيس حى غرب المنصورة تقسيم ورديات النظافة لورديتين بدلا" من ثلاث من الساعة السابعة صباحا" حتى الساعة الثالثة عصرا "، ومن الخامسة مساءا" حتى الساعة الواحدة.

وذلك لأحكام السيطرة على منظومة النظافة، ولعدم انهاك المعدات، وتكثيف العمل بكافة القطاعات خلال فترة العمل، فيما كلف رئيس حى غرب المنصورة كريمة صديق نائب رئيس الحى بمتابعة الأعمال بالحملة الميكانيكية.

كما شدد رئيس حي غرب المنصورة على مسئولى قطاع النظافة بتكثيف حويات النظافة بالاماكن الاكثر احتياجا" بنطاق الحى، مؤكدا" على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الاعمال ولا مجال للتكاسل او التقاعس فى اداء الاعمال بالمرحلة القادمة.

فيما شدد رئيس حى غرب على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمرافق الحيوية للمواطنين من إناره وصرف صحى وطرق ومياه.

كما أكد رئيس حى غرب بأنة سوف يكون متواجدا" على مدار اليوم بالشارع ومعيار الحكم على الاداء سيكون من خلال الشارع.
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة
رئيس حي غرب المنصورة الجديد 90% من المشكلات التي نوجهها متعلقة بمنظومة النظافة

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