"الكهرباء" توضح تفاصيل تقسيط المديونيات الناتجة عن عدم سداد الفواتير

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل قرار تقسيط مديونيات صغار المشتركين الذي يساعد على تقسيط مديونيات المشتركين في حالة وجود متأخرات عليهم لدي  شركة الكهرباء.

قائلًا: "إن تقسيط المديونيات خاصة بالتراكمات والمتأخرات على صغار المشتركين؛ يأتى للتسهيل على المواطنين."

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التقسيط لصغار المشتركين يكون بدون فوائد، معلقًا: "نتفاعل إيجابيًا مع المواطنين بصفة عامة، ونقوم بعمل توازن بين المواطنين ومستحقات الدولة".

وأشار إلى أن برنامج القراءة الموحد ساهم بشكل كبير في تخفيض شكاوى فواتير الاستهلاك، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف حساب الفواتير بنفسه.



وكان قد نفي مركز الإعلامي التابع للوزارة، أمس الجمعة، المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على توافر معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع، بحيث يتم حساب الرصيد تلقائيا بناءا علي شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهور، تغيرت الشريحة للأعلى.

وأوضحت الوزارة أن هذة العدادات تقوم بالعمليات الحسابية خلال برنامج حساب آلي دون تدخل العنصر البشري.



أنهت محافظة أسوان مشكلة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائى مع عدم إنارة الشوارع الداخلية لعمارات الإسكان الإجتماعى بحى الصداقة الجديد وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى كلف نائبه الدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز التعمير لجنوب الصعيد والتى خصصت 14 مليون جنيه لإنهاء هذه المشكلة بشكل جذرى بالتعاون مع قطاع كهرباء أسوان.


وقد وجه اللواء أشرف عطية الشكر لجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان على جهوده لدعم التنمية بمختلف مجالات الخدمات وخاصة الإسكان والطرق.





ولفت إلى أنه تجاوبًا مع المطالب الجماهيرية تم تركيب 13 محول كهربائى و18 لوحة جهد منخفض، علاوة على 240 عمود إنارة بالكشافات، فضلًا عن التوصيلات والكابلات الكهربائية من أجل تحسين مستوى المعيشية للمواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعى والتى تضم 1632 وحدة سكنية تابعة لجهاز التعمير.





كما تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدء العمل فى إعادة تأهيل ورصف المرحلة الأولى من طريق السادات بعد إنتهاء أعمال البنية التحتية لإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطول 550 متر وذلك فى المسافة من مستشفى أسوان العسكرى وحتى عمارات المقاولون العرب والتى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.


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