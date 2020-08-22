أحمد موسى يكشف رسالة مرتضى منصور له قبل مباراة القمة (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يعشق النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز فريقه في القمة 120 في المباراة التي تقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن وليد سليمان البعبع الأكثر تتويجا بالبطولات من نادي الزمالك، معبرا عن أمله في أن يرتدي كل لاعبي الأهلي خواتم في مباراة القمة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "خاتم سليمان وما أدراك ما خاتم سليمان في أيد وليد سليمان".

وأشار موسى إلى أنه لا يوجد أمطار ولا سيول والأتوبيسات غير معطلة مردفا: "مرتضى موسى قالي ابقى كلمني بعد المباراة واسألني عن الأتوبيس".

وعبر موسى عن أمله في أن تكون المباراة لائقة بتاريخ الناديين الكبيرين، محذرا من تعطل الفار لأنه مهم في مباراة اليوم.

وأشار إلى أنه يخاف ويقلق من محمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وفي الأمام مصطفى محمد مؤكدا أنه لو حالتهم جيدة هيكون هناك مشكلة.

كانت قد تحركت حافلتي فريقي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة القمة المقررة بينهما مساء اليوم.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري، ويقودها طاقم تحيكم كرواتي بقيادة إيفان بيبك.

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