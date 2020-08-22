سيارات استعمال هاتشباك تبدأ بـ 60 ألف جنيه ياللي نفسك في عربية

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:03 م
سيارات استعمال
سيارات استعمال
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سيارات استعمال هاتشباك تبدأ بـ 60 ألف جنيه ياللي نفسك في عربية

نتعرف معك الأن على أفضل سيارات استعمال هاتشباك في السواق المصرية للسيارات المستعملة لمن يرغب في اقتناء سيارة في ظل الظروف الصعبة للمواصلات العامة فامتلاك سيارة هو الحل الأمثل، وفي ظل انخفاض أسعار السيارات في الوقت الحالي نستعرض معكم أرخص 5 سيارة فغي سوق السيارات المستعملة في مصر من خلال التقرير التالي.


سيارات استعمال هاتشباك

يبحث الأن العديد من الناس عن السيارات المستعملة على حسب امكانايتهم المادية المحدودة في ظل ارتفاع أـسعار السيارات الحديثة ، لذا نوفر لكم أفضل الخيارات في هذا التقرير.

سكودا فيليشا: تأتي في المرتبة الأولى هذه السيارة وهي من موديل 1994 يبلغ متوسط سعرها 33 ألف جنيه مصري وهي من نوع السيارات الصغيرة الحجم والإمكانيات.


فورد فييستا: تأتي هذه السيارة في المركز الثاني بسعر 40 ألف جنيه وهي من إنتاج عام 2000 وتتمتع هذه السيارة بسنتر لوك باور ستيرنج، زجاج كهربائي، تكييف، ولكن أكثر عيوبها هو عدم توفر قطع الغيار لها.


ستروين AX : تأتي في المركز الثالث بسعر 35 ألف جنيه وقد تصل أسعارها إلى 60 ألف جنيه حسب حالة السيارة وسنة الصنع وهي مزودة بسنتر لوك وتكييف ويعيبها ندرة قطع غيارها.


دايو ماتيز : تأتي في المركز الرابع بسعر 45 ألف جنبه وهي من السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك السيارة 10 لترات لكل 160 كيلومترا، ولكن يعيبها صغر حجمها وضعف محركها الذي يصل إلى 850 سي.


سوزوكي ماروتي : سيارة الشعب تأتي في المركز الخامس بسعر يتراوح بين 33.000 وحتى 40.000 جنيه، وهي من السيارة الصغيرة الحجم بمحرك صغير سعة 800 سي سي ،لكنها من أشهر السيارات في السوق المستعمل في مصر.


سيارات استعمال هاتشباك تبدأ بـ 60 ألف جنيه ياللي نفسك في عربية

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