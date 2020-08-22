تعليق أحمد موسى على وصول أتوبيس الزمالك لمباراة القمة (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق الفائز في مباراة القمة 120 التي تقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز سوف نبارك له.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه يعشق النادي الأهلي ويتمنى فوزه في مباراة القمة اليوم.

وعن أتوبيس الزمالك قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجواء مناسبة للغاية ولا يوجد طقس سيء وهناك كباري كثيرة يستطيع أتوبيس الزمالك أن يصل بسهولة إلى استاد القاهرة، للمشاركة في مباراة القمة، موضحا أن أتوبيس الزمالك تم التأكد من عدم وجود عيوب به حتى لا يتعطل كما حدث في لقاء القمة 119.

كانت قد تحركت حافلتي فريقي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة القمة المقررة بينهما مساء اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري، ويقودها طاقم تحيكم كرواتي بقيادة إيفان بيبك.

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