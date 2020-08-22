تصريحات مفاجئة من مدرب بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

تحدث هانز فيليك مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال بتصريحات مفاجئة.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الأحد ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فيليك في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان: " لقد تميزنا بحقيقة أننا نتبع أسلوب الدفاع المتقدم، المهم أن نضغط من أجل الحصول على الكرة، يتمتع باريس بسرعة كبيرة، كما يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، ستكون مباراة ممتعة، ونحن نريد تطبيق فلسفتنا في اللقاء".

وأضاف: " جيروم بواتينج سيتدرب معي الليلة، سننتظر التدريب النهائي ثم نفكر فيه، نأمل أن يكون لائقًا، وأنا سعيد لانضمام بافارد لنا، لقد عمل بجد، يمكنك أن تقول إني أثق به تمامًا بعد ظهوره أمام ليون، أنه يجلب الجودة لنا بحضوره وطريقة لعبه، أنه خيار للعب غدًا، لدي ثقة في أن جاهزيته وصلت إلى 100٪، لكننا سنجري اختبارًا اليوم".

وتابع: " مركز الجناح الأيسر؟ أنا في انتظار التدريب النهائي، أظهر كومان وكوتينيو من خلال مشاركتهما كبدلاء أنهما قادران على مساعدتنا، باريس سان جيرمان يملك الكثير من السرعة والخبرة وأفضل اللاعبين، والكثير من الجودة في الدفاع والهجوم، لقد اتخذنا قراراتنا ولدينا خطة، نحن بحاجة إلى أفضل أداء لدينا للفوز".

وواصل: " اللعب ضد قطر؟ نحن نلعب ضد باريس، وأعتقد أن باريس فريق فرنسي، نتطلع إلى اللعب ضد أحد أفضل فرق العالم، مع مدرب يتمتع بفلسفة عظيمة، أنا أقدر توماس توخيل كثيرًا كشخص ومدرب".

واختتم: " تمنيات لوف لي بالفوز؟ كنت سأغضب إذا لم يفعل، تحدثنا عبر الهاتف، إنه تصرف لطيف منه، سأقدم له الدعم الكامل عندما يشارك في اليورو العام المقبل، لكنه لا يفكر في نتيجة الغد، بل يفكر أكثر في اللاعبين".

أخبار تهمك

طبيب مريض السمنة الذي وجه السيسي بعلاجه يكشف وضعه الصحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعة

مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 20 ساعة

رد مفاجئ من مدرب أياكس على رغبة النادي في ضم نجم برشلونة

منذ 18 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

منذ ساعة و نصف

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

08:17 م

فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك

08:21 م

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

07:14 م

الزمالك يدخل صراع المنافسة على صفقة رمضان صبحي

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية