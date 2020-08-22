تصريحات مفاجئة من مدرب بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال





تحدث هانز فيليك مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال بتصريحات مفاجئة.





ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الأحد ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال فيليك في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان: " لقد تميزنا بحقيقة أننا نتبع أسلوب الدفاع المتقدم، المهم أن نضغط من أجل الحصول على الكرة، يتمتع باريس بسرعة كبيرة، كما يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، ستكون مباراة ممتعة، ونحن نريد تطبيق فلسفتنا في اللقاء".





وأضاف: " جيروم بواتينج سيتدرب معي الليلة، سننتظر التدريب النهائي ثم نفكر فيه، نأمل أن يكون لائقًا، وأنا سعيد لانضمام بافارد لنا، لقد عمل بجد، يمكنك أن تقول إني أثق به تمامًا بعد ظهوره أمام ليون، أنه يجلب الجودة لنا بحضوره وطريقة لعبه، أنه خيار للعب غدًا، لدي ثقة في أن جاهزيته وصلت إلى 100٪، لكننا سنجري اختبارًا اليوم".





وتابع: " مركز الجناح الأيسر؟ أنا في انتظار التدريب النهائي، أظهر كومان وكوتينيو من خلال مشاركتهما كبدلاء أنهما قادران على مساعدتنا، باريس سان جيرمان يملك الكثير من السرعة والخبرة وأفضل اللاعبين، والكثير من الجودة في الدفاع والهجوم، لقد اتخذنا قراراتنا ولدينا خطة، نحن بحاجة إلى أفضل أداء لدينا للفوز".





وواصل: " اللعب ضد قطر؟ نحن نلعب ضد باريس، وأعتقد أن باريس فريق فرنسي، نتطلع إلى اللعب ضد أحد أفضل فرق العالم، مع مدرب يتمتع بفلسفة عظيمة، أنا أقدر توماس توخيل كثيرًا كشخص ومدرب".





واختتم: " تمنيات لوف لي بالفوز؟ كنت سأغضب إذا لم يفعل، تحدثنا عبر الهاتف، إنه تصرف لطيف منه، سأقدم له الدعم الكامل عندما يشارك في اليورو العام المقبل، لكنه لا يفكر في نتيجة الغد، بل يفكر أكثر في اللاعبين".



