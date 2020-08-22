بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم شتوتجارت بالثلاثة وديًا

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على شتوتجارت الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في إطار استعداداتهم لإنطلاق الموسم الكروي الجديد سواء في إنجلترا أو ألمانيا.

افتتح التهديف روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة 15 لصالح ليفربول، وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 39 من صناعة محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز ريان بريوستر هدف ليفربول الثالث عند الدقيقة 68، ولم يشهد اللقاء أي أهداف أخرى لينتهي بثلاثية نظيفة لصالح ليفربول.

جدير بالذكر أن ليفربول كان توج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، برصيد 99 نقطة.

وكان ودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية من دور الـ16 على يد أتليتكو مدريد الإسباني.

ويستعد ليفربول لملاقاة منافسه ريد بول سالزبورج، بشكل ودي استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الدرع الخيرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

ويبدأ ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد، يوم 12 من شهر سبتمبر المقبل، فيما يلاقي آرسنال يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

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محمد صلاح ليفربول شتوتجارت

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