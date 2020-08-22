150 مليون يورو تفصل تشيلسي عن 3 صفقات نارية





يبدو أن الميركاتو الصيفي الجاري سيكون الاعظم في تاريخ نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث يطمح النادي اللندني في عقد ثلاث صفقات من العيار الثقيل خلال الأيام المقبلة.





ووفقاً لصحيفة ’’ديلي إكسبريس’’ فإن رومان أبراموفيتش رئيس البلوز قد اعطي الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع الثلاثي بن تشيلويل وكاي هافرتز وديكلان رايس.





ويحتاج فرانك لامبارد إلى خدمات تشيلويل الظهير الأيسر لنادي ليستر سيتي من أجل تدعيم الجبهه اليسري، وذلك بعد إنخفاض مستوى الإسباني ماركوس أنولسو بنهاية الموسم المنصرم.





فيما بات التعاقد مع كاي هافرتز مهاجم باير ليفركوزن الألماني مطلب أساسي لتكوين خط هجوم ناري بجوار الثلاثي بوليسيتش وإبراهام والوافد الجديد حكيم زياش ".





اما ديكلان رايس فلا غاني عن خدمات اللاعب في خط وسط البلوز بجوار النجم الفرنسي نجولو كانتي.





ومن جهته قرر أبراموفيتش توفير ما يقارب من 150 مليون يورو لتلبيه احتياجات فرانك لامبارد، بعد التعاقد مع الثنائي حكيم زياش جناح أياكس الهولندي، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني.





ومن المتوقع أن يدفع النادي ما يقارب من 50 مليون جنية إسترليني لضم تشيلويل، و70 مليون يورو لضم هافرتز ، أما صفقه رايس قد تقدر بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.



