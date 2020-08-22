عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:00 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

وشهد التشكيل خروج أحمد فتحي من التشكيل الأساسي وبقائه على دكة البدلاء، فيما تواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى خلال المواجهة.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جونيور أجايي، حمدي فتحي.

خط الهجوم: بادجي.

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