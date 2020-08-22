تأخر وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة

تأخرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الوصول إلى ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري العام.

ووصلت الحافلة عقب الموعد المحدد لها بما يقرب من 12 دقيقة، حيث كان من المقرر وصولها في السابعة والنصف، حسب تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم، بالوصول قبل المباراة بساعة ونصف تقريبًا.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 18 مواجهة والتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.