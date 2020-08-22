تفاصيل استعداد غرب المنصورة للإصطفاف بالمعدات وافتتاح مشروع ٣٠٦ (صور)

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تفقد المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، والمستشار العسكرى بمحافظة الدقهلية العقيد تامر العوضى اليوم السبت مكان إقامة العرض الاصطفافى لمعدات المراكز والأحياء والمقرر أقامتة بنهاية شهر اغسطس الحالى بمنطقة أرض الشونة (تعليم قيادة السيارات) بشارع الجيش.



ويهدف الاصطفاف الذي يقام سنويا" التعرف علي مدي جاهزية المعدات لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة بالدقهلية.



حضر الجولة المهندس خالد جلال مدير ادارة المركبات بمحافظة الدقهلية، ونائبى رئيس حى غرب كريمة صديق عبد الغفار، وعمرو عرفة، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق.



وقد وجه رئيس حى غرب المنصورة بضرورة رفع كفاءة المكان بالشكل الذى يليق بأقامة الحدث، حيث وجه مدير الحدائق بقص وتهذيب الاشجار المتواجدة بجنبات أرض الأصطفاف، كما وجه رئيس حى غرب المنصورة برفع التركمات الصلبة المتواجدة بالمكان.



وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن متابعة المشروعات التنموية والإنتاجية بالمحافظة للوقوف على سير الأعمال، تفقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة اليوم برفقة

نائبى رئيس حى غرب كريمة صديق عبد الغفار، وعمرو عرفة حسن الدسوقى، والمهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق، أكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب، الأعمال والتشطبيات النهائية بمشروع ٣٠٦ بمنطقة شارع الجيش بجوار بنزينة وطنية، والمقرر أقامتة لأتاحة فرص عمل للشباب، وفتح أسواق جديدة.



وقد تم خلال الجولة الوقوف على اخر المستجدات بالأعمال بالمشروع، حيث واصلت الورشة الصناعية بحى غرب أعمال الترميم بجنبات الحديقة، وتهيئة البردورات لأعمال الطلاء، وغسيل الرصيف والبردورات بمحيط الحديقة.



كما تم خلال الجولة تفقد أعمال رفع كفاءة دورات المياة العمومية المتواجدة بالمكان بالشكل الذى يليق بالمواطن الدقهلاوى ورواد المكان حيث تشمل أعمال تطوير دورات المياة أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، واضاءة داخلية وخارجية ولوحات ارشادية مضيئة واعمال الوميتال ونجارة لتهيئة المكان لأقامة أحد أهم المشروعات القومية لتشغيل الشباب في مجال خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من المجالات بصورة حضارية تتطابق مع النظم العالمية، كما يعد هذا المشروع إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني مما سيترتب عليه فتح أسواق جديدة وفرص عمل للشباب.



