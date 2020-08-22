كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قال الطالب رسمي محمود رسمي، الحاصل على المركز الأول بالثانوية الازهرية ببني سويف، بنسبة نجاح ٩٩٪ ان حفظه للقرآن الكريم كاملا في الصف الثاني الإعدادي، ساعده على فهم المواد الدراسية بسهولة والتفوق في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضاف أنه ينتمي لأسرة بسيطة بقرية نزلة البرقي بمركز الفشن جنوب بني سويف، مكونة من 6 أفراد بينهم أبي وجميعهم من ذوي الإعاقة "الصم والبكم" كاشفا عن امنيته بالالتحاق بكلية الطب البشري العسكري.

وتابع: سعيت إلى تحقيق حلم التفوق والحصول على الدرجات النهائية في جميع مواد الثانوية الأزهرية، إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا جعلتني أحصل على مجموع 99 %، إذ أنني عقب انتشار الفيروس فى شهر مارس الماضي أصبت بحالة من الضيق والاكتئاب، وقررت اقتسام المواد إلى نصفين وامتحانهما خلال عامين، إلا أن تدخل عمتي  المقيمة بقرية الصفانية مركز العدوة بمحافظة المنيا وتعمل مدرسة، وإقناعها والدي بضرورة إقامتي معها غير مسار حياتي ومستقبلي، إذ سافرت إليها وهناك أسدت لي بعض النصائح، وهيأت الظروف والأجواء المناسبة لي بعيدا عن الضغوط، وتولت الإشراف على طريقة مذاكرتي ما أعاد لي الثقة بالنفس والإصرار على التفوق واستكمال طريقي للحصول على الدرجات النهائية في الثانوية الأزهرية.

وأضاف: كنت أذاكر من المغرب حتى صلاة الفجر يوميا، وخصصت يوم الجمعة للراحة الأسبوعية، كما ساعدني حفظي للقرآن الكريم كاملا في الصف الثاني الإعدادي على فهم المواد الدراسية بسهولة والتفوق في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

واستطرد رسمي قائلا: أحمد الله عز وجل على انني ابن بار بوالدي وأحترم رغباته واطيع أوامره، فأنا لا أملك تليفونا محمولا حتى الآن، ولم أجلس على مقهى طيلة عمري سوي مرة واحدة وعنفني والدي ونهرني بسبب ذلك خوفا من أصدقاء السوء.

وقال الشيخ مخلوف عبد القادر شقيق جدة الطالب: إن والد رسمي وعمه وعمته وزوجة أبيه وشقيقها من ذوي القدرات الخاصة "الصم والبكم " ومع ذلك تحدي رسمي الصعاب وتفوق علي نفسه وعلي أقرانه كما أن الجميع يشهدون له بحسن الخلق، وبرغم تفوقه إلا أن المسؤلين بالمحافظة تجاهلوا تكريمه.

ولذلك أطالب بالإنابة عن والد رسمي الذي لا يتكلم لكونه من الصم والبكم، من المسؤولين بالدولة قبول رسمي بكلية الطب العسكري أسوة بزملاءه المتفوقين ليصبح قدوة لأبناء قريته.
كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي
كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي
كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي
كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي
كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي
كل أسرته من الصم والبكم.. أول الثانوية الأزهرية بني سويف: القرآن سبب تفوقي

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