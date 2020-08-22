طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك يعاين أرضية استاد القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

وصل منذ قليل طاقم الحكام الكرواتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك، إلى ملعب القاهرة الدولي قبل مواجهة الفريقين بالدوري العام.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تعين طاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة القمة رقم 120، والتي تنطلق في التاسعة على ملعب القاهرة الدولي.

 

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 18 مواجهة والتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزائم.

أخبار تهمك

موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة الا ربع

مورينيو يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة

منذ ربع ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا صادما للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

05:34 م

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

05:55 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية