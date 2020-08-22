الفجر الفني ماسبيرو وفضائيات الفجر الفني الليلة.. وائل كفوري ضيف وفاء الكيلاني في "تخاريف" السبت 22/أغسطس/2020 - 07:03 م وائل كفوري الفجر الفني Advertisements Advertisements أخبار تهمك بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة منذ أقل من ساعة مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة منذ 19 دقيقة بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان منذ ساعة و 23 دقيقة مورينيو يصدم برشلونة منذ أقل من ساعتين فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك منذ حوالي 7 ساعات خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي منذ ساعتين و 47 دقيقة موعد مشاركة كهربا مع الأهلي منذ ساعة و 20 دقيقة رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك منذ حوالي 21 ساعة آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز منذ أقل من ساعتين مستشار الرئيس يعلن خبرا صادما للمصريين بشأن كورونا (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي منذ ساعتين و 20 دقيقة برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط منذ حوالي 9 ساعات بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية منذ حوالي 19 ساعة زيدان يصدم جماهير ريال مدريد منذ ساعتين و 48 دقيقة تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي منذ حوالي 13 ساعة