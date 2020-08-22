السعوية تعلن اغلاق طرح لصكوك مالية بقيمة 500 مليون ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية إقفال طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي والذي تصل إجمالي قيمته إلى 500 مليون ريال بأأجل 8 سنوات و15 سنه.





وأوضحت وزارة المالية السعودية عبر تويتر على أنه تم تحديد حجم الإصدار في أغسطس بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي على شريحتين، حيث لشريحة الأولى للإصدار تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028، والشريحة الثانية للإصدار تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.