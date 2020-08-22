تشيلسي ينهي الاتفاق مع نجم ليستر سيتي مقابل مبلغ مفاجئ





تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من انهاء الاتفاق مع واحد من نجوم نظيره نادي لستر سيتي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه بعد تواصل تشيلسي مع الإنجليزي بن تشيلويل نجم دفاع نادي ليستر سيتي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق أبدى اللاعب ترحيب كبير بالفكرة وبدأ الطرفين في التفاوض.





وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي توصل إلى اتفاق بالفعل مع بن تشيلويل خلال الساعات القليلة الماضية واللاعب سينتقل إلى البلوز مقابل 52 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة إلى أنه هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتفاوض حولها الطرفين ليعلن بعد ذلك البلوز عن ضم بن تشيلويل بشكل رسمي خلال ساعات.





وقد شارك بن تشيلويل في 30 مباراة مع نادي ليستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.



