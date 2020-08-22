صحيفة: وقف أطلاق النار في ليبيا يضع حدًا للتدخلات التركية

قالت صحيفة خليجية، " لعل الاتفاق الجديد الذي أعلن أمس من قبل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بالوقف الفوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، يكون الأخير الذي يفتح الباب أمام حوار سياسي بين الأطراف الليبية، ويضع حداً لحمام الدم الذي غرقت فيه البلاد، جراء تدخلات إقليمية ودولية لعبت فيها تركيا دوراً أساسياً في «تسعير» موجة العنف والمعارك، بعد تصديرها آلاف المرتزقة والإرهابيين والمئات من ضباطها وجنودها للقتال، إلى جانب حكومة طرابلس".

واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "اليمن العربي"، ان اتفاق أمس، يشكل بارقة أمل جدية بانطلاق مسيرة التسوية السياسية التي أيّدتها مختلف الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات التي رحبت بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، وفق ما صدر عن مجلس النواب الليبي. وأكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية أنها تعتبر القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات.

وخلصت الى القول " كان لا بد من قرارات شجاعة تضع حداً لدورة الدم والدمار، على أمل أن يفتح القرار ثغرة واسعة في جدار الأزمة، ويعيد الأمل إلى الشعب الليبي، لعل وعسى أن تخرج البلاد من نفق الاحتراب".