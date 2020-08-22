مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة





تسود حالة من القلق والترقب داخل النادي الأهلي، بسبب رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، ضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عناد فايلر يثير قلق المسؤولين والجماهير الحمراء





رفض فايلر فكرة ضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، أثار قلق جماهير القلعة الحمراء بل وربما مسئولي النادي خوفاً من إستمرار هذا الرفض وعدم تدعيم الفريق بصفقات قوية.





القلق الأكبر داخل النادي الأهلي، هوا مفاجأة فايلر للجميع بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد إنتهاء مشوار الفريق ببطولة أفريقيا.





الجدير بالذكر أن فترة تجديد عقد المدرب السويسري رنيه فايلر، شهدت "شد وجذب" مع وجود شرط جزائي في عقده يمسح له بالرحيل بعد إنتهاء بطولة أفريقيا.





من جانبه، رفض المدرب السويسري رنيه فايلر ضم أي صفقات جديدة باستثناء طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.



