عاجل.. محامي زوج هالة صدقي يتخلى عن القضايا

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اتخذ صالح السقا محامي زوج الفنانة هالة صدقي،قرار بالتخلي عن جميع القضايا الموجهة ضد الفنانة هالة صدقي، وذلك حفاظا على أبناء الثنائي هالة صدقي وسامح سامي زوجها.





وقال صالح السقا متابعا حديثه: "لم أكون محامي للأستاذ سامح سامي في جميع القضايا ضد هالة صدقي أو العكس وبدعو كول إتخاذ قرار فوري للحفاظ على الأسرة".





وأضاف صالح السقا قائلا: "أنا قراري قرار نهائي وعايز أقول إن كان في حكم بالحبس لسامح سامي بسبب قضية النفقة هيتوقف التنفيذ لأنه هيدفع النفقة وحد من الأساتذة هيتابع القضية".