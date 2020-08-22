خبر سار للطالب ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ (فيديو)

قال الدكتور فتحي خضير، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، إن مرض الشفة الأرنبية الذي يعاني منه أحمد عمر ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ، له علاج ويمكن الشفاء منه.





وأضاف "خضير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية في الأنف يتم شفائها على مراحل من خلال عملتين أو ثلاثة على مدى عامين، وتصل إلى نتائج مريحة.





وأضاف الدكتور فتحي خضير أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، "أحمد عمر ينور عندنا ونتشرف بمساعدته".





وحازت قصة الطالب «أ.ع.» المتقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بكفرالشيخ، وأحد أبناء المحافظة، على تعاطف الكثيرين، بعد أن عبر عن تنمر المجتمع به لوجود عيب خلقي بشفته.





وكتب الطالب على صفحته الشخصية بفيس بوك «بوست»، بعنوان (أنا قبيح)، حكي فيه عما حدث له أثناء التقديم لكلية التربية الرياضية، ورفضه بسبب شكله.





ومما جاء في البوست: «قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا.. وبعد كدا رحت لدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند.. وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة.. وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي.. بعدها ندهلي قالي اسمك أي قولتله كذا كذا يادكتور.. قالي أي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم.. فقال لي طب ارجع تاني».





وتابع: «بعد شويه قالي تعالى.. فروحت قالي روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش.. قولتله الكليه كلها حركة وجري وسباحة.. وأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل أصلا مينفعش.. يلا اتفضل روح البس وروح».





واختتم البوست قائلا: «اللي موتني أن أنا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكلية على كلام اللي كان فوق في الكشف الطبي.. يعني أنا قبيح.. أنا وأنا طفل ياما خدت تريقة واتعنصرت عنصره هدت أمالي وطموحاتي في حاجةه انا مليش ذنب فيها.. والله مش أنا اللي خلقتني عشان أكون وحش في نظركم».



