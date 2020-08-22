30 أغسطس.. محمد صلاح يشارك اوركسترا الحياه بحفل غنائي في ساقيه الصاوي
السبت 22/أغسطس/2020 - 06:54 م
Advertisements
يشارك المطرب الشاب محمد صلاح فريق أوركسترا الحياه في إحياء حفل غنائي بساقية الصاوي، مساء الأحد 30 أغسطس القادم، بمشاركة مجموعة من المطربين الشباب، بإشراف الدكتوره أمال جمال سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقاً.
وأعلنت إدارة ساقية الصاوي عن آلية الحجز الإلكتروني لتذاكر الحفل عبر الموقع الرسمي لها، على أن تبدأ فاعليات الحفل في السابعة مساء.
يذكر أن الفنان محمد صلاح ، من أبناء محافظة المنيا وله ألبوم غنائي بعنوان "إيه ده كله" والعديد من الكليبات منها إحنا المصراويه الحائزة على جائزة أفضل أغنية وطنية عام 2019 وتم تكريمه من الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافه.