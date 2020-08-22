30 أغسطس.. محمد صلاح يشارك اوركسترا الحياه بحفل غنائي في ساقيه الصاوي

يشارك المطرب الشاب محمد صلاح فريق أوركسترا الحياه في إحياء حفل غنائي بساقية الصاوي، مساء الأحد 30 أغسطس القادم، بمشاركة مجموعة من المطربين الشباب، بإشراف الدكتوره أمال جمال سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقاً.





وأعلنت إدارة ساقية الصاوي عن آلية الحجز الإلكتروني لتذاكر الحفل عبر الموقع الرسمي لها، على أن تبدأ فاعليات الحفل في السابعة مساء.











