"متكونش أناني".. محامي زوج هالة صدقي يوجه رسالة صارمة له ولزوجته

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تحدث صالح السقا محامي زوج الفنانة هالة صدقي، عن ما آثار الجدل في الأيام القليلة الماضية حول تشكيك زوج هالة صدقي في نسب أبنائه.



وقال "السقا" في المؤتمر المنعقد اليوم موضحا أن ما يهمه هو مصلحة الأبناء، ويجب عليهم المحافظة على هؤلاء الأطفال من المشاكل النفسية قائلا: "أرجوكي لو تستطيعي أن تتنازلي عن جزء من حقوقك الشخصية لرءب هذا الصدع بينكي وبين زوجك".



ووجه صالح السقا رسالة لزوج الفنانة هالة صدقي قائلا: "تنازل عن جزء من حقوقك الشخصية من أجل هذه الأسرة حافظو على الأاسرة من إنها تكون على صفحات الجرائد طول الوقت ومتكونش أناني ولا زوجتك أنانية لأن هناك إبن وابنه".



وكانت آخر رسالة لأبناء هالة صدقي قائلا: "أنا بعتذرلكو عن كل اللي حصل بسبب القضايا وبسبب الصحافة انتو أشرف طفل وطفلة موجودين في مصر زيكو زي أي طفل وطفلة موجودين في مصر بين والديهم مشاكل وأي مشكلة هيبقا ليها حل".