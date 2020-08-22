بعد تراب الماس.. أحمد المرسي يفوز بجائزة السينما العربية ACA عن فيلم الفيل الأزرق 2

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عن تصويره لفيلم الفيل الأزرق 2، فاز مدير التصوير أحمد المرسي بـجائزة أفضل تصوير ضمن النسخة الخامسة جوائز السينما العربية ACA، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها بهذه الجائزة بعد فوزها بها عن فيلم تراب الماس التي تم الإعلان عنها في 2019.

النسخة الخامسة من جوائز السينما العربية ACA تختص بالأفلام التي تم عرضها خلال عام 2019، وتُمنح جوائز السينما العربية في 20 فئة عبر تصويت أعضاء أكاديمية احتفالية جوائز السينما العربية من العاملين بصناعة السينما، على غرار حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم السينما، وهي من تنظيم قررت مؤسسة دير جيست.

أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، نال 20 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها أفلام رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018)، والفيل الأزرق 2 الذي حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققاً أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية. وينتظر المرسي عرض فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب وبطولة النجم أحمد عز، كما يعمل بفيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد في فيلمهما الخامس

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