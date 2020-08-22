الزمالك بزيه التقليدي والأهلي بالأحمر والشورت الأسود

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الزمالك والأهلي بزي الفريقين في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدروي المصري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.





ويرتدي الزمالك زيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، والشراب الأبيض خاصة وأنه صاحب اللقاء ويرتدي حارس المرمة زيه باللون الأصفر.





ويرتدي الأهلي زيه بالقميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي



