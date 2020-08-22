العطار يعاين عربات "الفار" قبل مباراة القمة

اطمأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على جاهزية عربات تقنية الفار الموجودة بملعب استاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في القمة ١٢٠ على استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

وتابع العطار، العمل داخل عربات الفار واطمأن على جاهزيتها للمباراة الهامة، مع مسئولي شركة ميديا برو الإسبانية المسئولة عن تنفيذ التقنية بالدوري الممتاز.