بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات شفهية لضم محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة والزمالك السابق، تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات ضم محمد إبراهيم في الموسم الجديد

وكان محمد إبراهيم قد عرض نفسه، في فترة سابقة على الأهلي، للانضمام لصفوف القلعة الحمراء، مجانًا بداية من الموسم المقبل، وذلك رغم امتداد عقده مع مصر المقاصة لمدة موسم إضافي.

ويخطط محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لفسخ عقده مع الفريق الفيومي، خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ عددة أشهر كاملة.

وتعتبر إدارة نادي مصر المقاصة أن قيمة عقد محمد إبراهيم تفوق ميزانية النادي الفيومي، الذي يعاني من أزمة مادية حالياً، حيث يحصل الحاوي على 3 ملايين ونصف في الموسم الجاري بينما ترتفع قيمة عقده في الموسم المقبل لـ4 ملايين جنيه.

وفي سياق متصل يٌناقش مسئولو الأهلي في الوقت الحالي مدى الاستفادة من ضم محمد إبراهيم لتدعيم مركز صانع الألعاب، لاسيما بعد رحيل رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء.

ويواجه مسؤولو النادي الأهلي خصما عنيدا في مفاوضات ضم محمد إبراهيم من مصر المقاصة، لاسيما أن النادي السماوي يمتلك قدرة شرائية كبيرة.


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محمد إبراهيم بيراميدز المقاصة الأهلي

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