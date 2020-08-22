"العراق" تجدد رفضها انتهاك تركيا المتواصل لسيادتها

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفض بلاده العمليات العسكرية التركية المتواصلة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان منذ الشهر الماضي.

وقال الكاظمي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية»الحكومي: «نرفض الاعتداء التركي على الأراضي العراقية».

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن «الدستور العراقي لن يسمح بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي أحد من جيرانه ولا نسمح بذلك لا مع تركيا أو غيرها».