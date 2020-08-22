نجم فالنسيا مطلوب في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني رودريجو مورينو نجم هجوم فالنسيا الإسباني وصله عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للعب في صفوفه في الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليدز يونايتد الصاعد في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز يرغب في التعاقد مع مورينو.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين أن مورينو يبلغ من العمر 29 عامًا وتبلغ قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مورينو صاحب الأصول البرازيلية بدأ اللعب في صفوف سيلتا فيجو الإسباني ثم إنتقل إلى ريال مدريد الثاني وبعد ذلك لعب لكلا من بنفيكا البرتغالي وبولتون الإنجليزي.