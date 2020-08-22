نجم فالنسيا مطلوب في الدوري الإنجليزي

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني رودريجو مورينو نجم هجوم فالنسيا الإسباني وصله عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للعب في صفوفه في الموسم المقبل.


وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليدز يونايتد الصاعد في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز يرغب في التعاقد مع مورينو.


ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين أن مورينو يبلغ من العمر 29 عامًا وتبلغ قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مورينو صاحب الأصول البرازيلية بدأ اللعب في صفوف سيلتا فيجو الإسباني ثم إنتقل إلى ريال مدريد الثاني وبعد ذلك لعب لكلا من بنفيكا البرتغالي وبولتون الإنجليزي.

أخبار تهمك

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا صادما للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ 43 دقيقة

مورينيو يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

منذ ساعة و 18 دقيقة

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

05:34 م

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

05:55 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية