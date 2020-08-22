حنان مطاوع تنتهي من تصوير حكاية "أمل حياتي"

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انتهت الفنانة حنان مطاوع من تصوير حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا ".



حيث شاركت حنان مطاوع مجموعة من آخر يوم تصوير ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت حنان علي الصور وكتبت : المخرج الواعد الموهوب أحمد حسن والمؤلف الشاطر الناجح أمين جمال ، من آخر يوم تصوير "أمل حياتي " .



حكاية "أمل حياتى"، عدد من ألمع نجوم الفن منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف وسمر علام، وإخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال، وشريف يسرى.

